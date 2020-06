Flamengo: Benfica estaria disposto a pagar multa rescisória e contratar Jorge Jesus

Valores são desconhecidos; técnico renovou com equipe carioca no início do mês até 2021

Alexandre Vidal/Flamengo Jesus estaria na mira do Benfica, que está descontente com o atual treinador



Mesmo após a renovação de contrato com o Flamengo, anunciada no início de junho até junho de 2021, o destino do treinador Jorge Jesus ainda é assunto em Portugal, sua terra natal.

Segundo a Tvi24, do país lusitano, o Benfica, ex-clube de Jesus, estaria disposto a quitar a multa rescisória do contrato e repatriá-lo para substituir o atual treinador da equipe, Bruno Laje, que não vem agradando a diretoria. Os valores da multa não foram divulgados.

O atual técnico vem enfrentado uma série de críticas, não só pelos resultados. Além de ter garantido apenas uma vitória, dois empates e uma derrota com o time após a volta do Campeonato Português, ele se complicou ao dar declarações polêmicas após a derrota para o Santa Clara. Em entrevista coletiva, ele acusou os jornalistas de receber vantagens, como viagens e jantares, ao ser questionado sobre uma possível saída do clube.

“Vocês estão muito preocupados com o meu lugar, desde o jogo contra o FC Porto. Após os dois primeiros jogos, houve sempre uma preocupação com o meu lugar. Até me perguntaram qual era o meu ordenado”, disparou. “Às vezes não sei quem andam a tentar promover para entrar no meu lugar. Às vezes questiono quem vos paga almoços, jantares ou viagens. O lugar não é meu, é do Benfica”, completou. A declaração não pegou bem. O sindicato dos jornalistas português emitiu uma nota, e sua saída parece cada vez mais questão de tempo.

Pesando contra a postura de Lage está o grande retrospecto de Jorge Jesus à frente da equipe que treinou de 2009 a 2015. Ele foi campeão do Português em três oportunidades, além de faturar outros seis títulos nacionais.

No Fla, em pouco mais de um ano, já levantou o título do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.