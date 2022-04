Flamengo convence Athletico-PR e acerta contratação do goleiro Santos 

Revelado nas categorias de base do próprio Furacão, o arqueiro subiu para o time profissional em 2011 e, nos últimos anos, tornou-se ídolo da torcida atleticana

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Santos é um dos maiores ídolos da história do Athletico-PR



Após longa conversa entre as partes, o Flamengo conseguiu convencer o Athletico-PR a negociar o goleiro Aderbar Melo dos Santos, mais conhecido como Santos. A informação foi publicada, inicialmente, pelo Globoesporte.com e confirmada nesta sexta-feira, 1º, pelo repórter Rodrigo Viga, do Grupo Jovem Pan. O arqueiro, que deve ser anunciado oficialmente pelo Rubro-Negro nas próximas horas, chega para brigar por posição com Hugo Neneca e Diego Alves – o último se desentendeu com o técnico português Paulo Sousa e deve continuar sem espaço na equipe carioca ao longo da temporada.

Revelado nas categorias de base do próprio Athletico-PR, Santos subiu para o time profissional em 2011 e, nos últimos anos, tornou-se ídolo da torcida atleticana. Demonstrando muita segurança na meta no Furacão, ele foi fundamental no bicampeonato da Copa Sul-Americana (2018 e 2021), no bi do Paranaense (2016 e 2020) e na conquista da Copa do Brasil (2019). Com a camisa da equipe paranaense, ele também levantou a taça da Levain Cup (2019). Já na seleção brasileira, Santos foi campeão olímpico na Tóquio-2020 e, recentemente, foi convocado para defender o Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas após o corte de Weverton, atleta do Palmeiras que se machucou nos treinos.