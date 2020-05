Flamengo descumpre ordem de Crivella e treina em campo no Ninho do Urubu

Alexandre Vidal / CRF Gabriel Barbosa fazendo teste de Covid-19



O Flamengo desrespeitou uma ordem da Prefeitura do Rio de Janeiro ao realizar um treinamento no CT do Ninho do Urubu, nesta quarta-feira (20). Ontem, o prefeito Marcelo Crivella havia liberado a volta apenas para fisioterapia dos jogadores dos clubes de futebol da cidade.

Com imagens do site “Globoesporte.com”, é possível ver 19 jogadores do elenco rubro-negro se exercitando em dois campos do CT, auxiliados por nove membros da comissão técnica.

Os jogadores foram submetidos a testes da Covid-19 na segunda-feira, quando dois atletas deram positivo pela segunda vez. Na terça, o elenco voltou após o isolamento, mesmo dia que o presidente do clube, Rodolfo Landim, o médico Márcio Tannure e o diretor de marketing do clube, Alexsander Santos, se reuniram em Brasília com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Além do Flamengo, apenas os times de Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão de volta aos treinos, mas com autorização governamental. Grêmio e Internacional foram autorizados pelo governador Eduardo Leite no dia 11 para trabalhos individuais. Já o Atlético treinou na terça, enquanto o Cruzeiro volta na quinta.

*Com Estadão Conteúdo