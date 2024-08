Flamengo derrota Bolívar na Libertadores e tem boa vantagem para a volta na Bolívia

Próximo jogo será realizado no dia 22 de agosto na altitude

THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, comemora após marcar o segundo gol da equipe na partida de ida entre Flamengo e Bolívar, da Bolívi



O Flamengo venceu com méritos, porém, não fez o placar elástico que pretendia em cima do Bolívar, nesta quinta-feira (15) no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores. De qualquer forma, o placar de 2 a 0 deixa o time brasileiro com uma boa vantagem para avançar às quartas de final Afinal, pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta, em La Paz, na Bolívia. Luiz Araújo marcou no primeiro tempo e Léo Pereira aos 44 minutos do segundo para mais de 65 mil torcedores. Nesta temporada, este foi o terceiro confronto entre eles. Na fase de grupos, o Flamengo perdeu por 2 a 1 na altitude de La Paz, mas goleou por 4 a 0 no Maracanã. E venceu, de novo, no Rio de Janeiro. Antes do jogo de volta, na outra quinta-feira (22), o Flamengo vai ter pela frente o clássico carioca contra o Botafogo, sábado, às 18h30, no Engenhão. Um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Disposto a ‘liquidar a fatura’ rapidamente, o Flamengo iniciou o jogo em cima, na pressão, no ataque. Quase abriu o placar logo aos dois minutos, quando Luiz Araujo cobrou falta e Erick Pulgar cabeceou, ooleiro Lampe salvou, mas a bola bate no lateral José Sagredo e quase entrou. Em um contra-ataque. De La Cruz roubou a bola e tocou para Luiz Araújo, que triangulou com Arrascaeta. O meia fez o passe para Pedro e o artilheiro, com inteligência, deu um toque por cobertura em dois zagueiros, deixando Luiz Araújo na frente da defesa. Ele deixou a bola quicar duas vezes e bateu firme de perna esquerda: 1 a 0, aos 29 minutos. Mas quem quase marcou foi o Bolívar, aos 42 minutos. Fábio Gomes entrou na área pela esquerda e ficou de frente com Rossi. O goleiro fez a defesa parcial no alto e a bola perdeu força. Fabrício Bruno apareceu na pequena área e deu um chutão para fora,

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo