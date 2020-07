Flamengo tem desfalque de última hora após jogador testar positivo para Covid-19

Rubro-Negro encara o Fluminense na noite desta quarta-feira, 8, em jogo válido pela decisão da Taça Rio

Paulo Sérgio/Esadão Conteúdo O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 e avançou à final da Taça Rio



O Flamengo não poderá contar com todo o seu elenco para a final da Taça Rio, diante do Fluminense, nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã. De acordo com o clube rubro-negro, um jogador testou positivo para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e será desfalque na decisão do Estadual. A identidade do atleta não foi revelada.

“Nesta quarta (08/07), a delegação realizou os testes moleculares no CT. Um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação”, informou o Flamengo. “Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente”, continuou,

O Flamengo precisa da vitória para conquistar o Campeonato Carioca. Isto, porque o time já foi campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.