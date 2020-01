Flamengo dispensa 5 garotos vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

Agência Brasil CT do Flamengo



O Flamengo dispensou cinco dos 16 garotos que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez garotos das categorias de base e deixou três feridos. 26 jovens estavam no alojamento no momento da tragédia

Os atletas dispensados foram: Felipe Cardoso (2003), João Vitor Gasparin Torrezan (2005), Naydjel Callebe Boroski Struhschein (2005) e Wendel Alves Gonçalves (2005) e Caike Duarte Pereira da Silva (2005).

A direção do Flamengo alegou que a escolha pela dispensa foi exclusivamente técnica. Um total de 30 garotos foram liberados das categorias de base do clube e não tiveram seus contratos renovados para 2020. Entre os três feridos, dois seguem no Rubro-Negro: Cauan Emanuel e Francisco Dyogo. Jhonatha Cruz, o terceiro, fez treinamentos no campo nesta semana pela primeira vez.

A tragédia completará um ano no dia 8 de fevereiro.