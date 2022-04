Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras com novidades; confira a lista

Bruno Henrique, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gustavo Henrique seguem fora por problemas físicos

MARCELO DE MELO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta comemora gol marcado com a camisa do Flamengo



O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Palmeiras, marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 19, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do zagueiro Pablo, jogador recém-contratado e que teve problema no ligamento colateral medial do joelho em seu segundo treinamento do clube. Assim, o defensor pode estrear com a camisa do Rubro-Negro diante dos palmeirenses. Os jovens Wesley e Daniel Cabral também surgem na relação de Paulo Sousa. Já Bruno Henrique, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gustavo Henrique seguem fora por problemas físicos.