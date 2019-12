Flamengo e Al-Hilal estão escalados para semifinal do Mundial; confira

Luis Moura/Estadão Conteúdo Gabigol está confirmado no time titular do Flamengo



O Flamengo anunciou a escalação para o confronto diante do Al-Hilal, marcado para as 14h30, no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar. Sem novidades, o treinador Jorge Jesus escalou o mesmo time que foi campeão da Libertadores sobre o River Plate.

Já o Al-Hilal, por sua vez, conta com nomes conhecidos do futebol europeu e também leva a campo um sistema ofensivo forte, com Carlos Eduardo, Carillo, Giovinco e Gomis.

Quem avançar no duelo enfrentará na final o vencedor de Liverpool e Monterrey, jogo marca para a próxima quarta-feira (18), também no Khalifa International Stadium.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Treinador: Jorge Jesus.

Al-Hilal: Almuaiof; Alburayk, Al Bulayhi, Jang e Shahrani; Cuellar, Salem, Carlos Eduardo e Carillo; Giovinco e Gomis. Treinador: Razvan Lucescu.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos, Flamengo! #FLAxALH #ClubWC pic.twitter.com/LqE8QGUYgI — Flamengo (@Flamengo) December 17, 2019