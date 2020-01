Flamengo e Gabigol chegam a acordo para contrato até 2024, diz jornal

EFE/PAOLO AGUILAR Gabigol



O Flamengo está prestes a fechar um acordo com a Inter de Milão para a compra de Gabriel Barbosa. Segundo informações divulgadas pelo jornal “O Globo” nesta quinta-feira (16), a diretoria acertou com os representantes de Gabigol um contrato até 2024 e um ganho mensal maior que os R$ 1,25 milhão pagos no ano passado.

Ainda de acordo com a publicação, o clube precisa fechar a compra do jogador junto ao time italiano, o que estaria “muito próximo de acontecer”. A negociação está a cargo do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel.

O jornal informou ainda que o companheiro de ataque Bruno Henrique também deve ser renovado no Fla até 2023, recebendo mais de R$ 1 milhão.

Os jogadores do elenco principal se reapresentam no dia 27 para a pré-temporada. As pendências em relação às negociações devem ser resolvidas antes desta data.