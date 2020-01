Flamengo e Goiás estabelecem prazo para negociação envolvendo Michael

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Flamengo e Goiás decidiram “cordialmente” que o prazo máximo para resolver a situação de Michael será ao meio dia da próxima sexta-feira (10). Os clubes já se acertaram, resta apenas o empresário do jogador, Eduardo Maluf, dá o aval para concretizar o negócio.

Em contato com o GloboEsporte.com, Edminho Pinheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, revelou que foi conversando com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, o prazo máximo para negociar o jogador.

“Ficou acordado cordialmente entre Goiás e Flamengo esse prazo”, resumiu o cartola.

O Goiás insiste em receber 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) pelos 75% dos direitos econômicos de Michael. O staff do jogador tem direito a 20% e o Goianésia a 5%. O desacordo entre as partes é justamente com relação ao montante do Goianésia.