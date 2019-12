Flamengo e Liverpool estão escalados para a decisão do Mundial de Clubes

EFE/EPA/ALI HAIDER Flamengo encara o Liverpool com força máxima



Flamengo e Liverpool entram em campo pela decisão do Mundial de Clubes na tarde deste sábado (21), às 14h30, no Khalifa Internacional, no Catar. O Rubro-Negro vai com os 11 iniciais que já estão na ponta da língua do torcedor. Klopp manda os Reds a campo com o time praticamente complete. Van Dijk e o trio de ataque começam a partida.

O Flamengo de Jorge Jesus vai começar a decisão do Mundial de Clubes com:

#ClubWC | LINE-UPS

Big changes for @LFC see the likes of @trentaa98, @VirgilvDijk, Sadio Mane and Roberto Firmino enter the starting XI.@Flamengo stick with the line-up that booked their place in the final. pic.twitter.com/CLRMDkZQry — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019

Já o Liverpool de Klopp entra em campo com os 11 iniciais: