Flamengo é o maior campeão brasileiro? Entenda polêmica com Copa União, Taça Brasil e Robertão

O Flamengo conquistou, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, um novo título brasileiro, reacendendo um debate que volta à cena a cada temporada: afinal, qual clube pode ser considerado o maior campeão nacional do país? A resposta passa por três grandes capítulos da história do futebol brasileiro — a Copa União de 1987, a unificação da Taça Brasil e do Robertão, e o impacto desses reconhecimentos no ranking da CBF.

Copa União: a origem da maior disputa jurídica do futebol brasileiro

O título mais polêmico do futebol nacional segue sendo o de 1987. Naquele ano, a CBF, em crise financeira e sem condições de organizar o Campeonato Brasileiro, viu os principais clubes do país criarem o Clube dos 13 para comandar uma competição própria: a Copa União.

Os maiores clubes do país disputaram o torneio, que teve, segundo a imprensa da época, alta qualidade técnica e maior organização. O problema surgiu quando a CBF decidiu impor um cruzamento entre os campeões e vice-campeões do Módulo Verde (Flamengo e Inter) e do Módulo Amarelo (Sport e Guarani) para definir o Brasileiro daquele ano. O Clube dos 13 recusou-se a participar e declarou o Mengão, vencedor da Copa União, campeão nacional. Na final contra o Guarani, o Leão ganhou nos pênaltis, foi declarado campeão pela entidade e disputou a Libertadores no ano seguinte.

Décadas de batalhas judiciais se seguiram, até que o STF, em decisão definitiva em 2017, reconheceu o Sport como o único campeão de 1987. Apesar disso, parte da imprensa e boa parcela da torcida rubro-negra sustentam que a Copa União foi o “verdadeiro” Brasileirão daquele ano — um ponto central na discussão sobre quem lidera o ranking histórico.

Taça Brasil e Robertão: a unificação que mudou o ranking nacional

Outro capítulo determinante é a unificação de 2010. Por décadas, a CBF considerava o Campeonato Brasileiro como iniciado somente em 1971. Isso deixava de fora títulos expressivos conquistados na Taça Brasil (1959–1968) e no Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão (1967–1970).

Pressionada por clubes e historiadores, a entidade reconheceu oficialmente, em 2010, que esses torneios equivalem ao Campeonato Brasileiro. Com isso, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Santos tiveram títulos adicionados às suas contagens. O maior beneficiado foi o Verdão, que recebeu quatro títulos adicionais, chegando aos atuais 12 campeonatos nacionais reconhecidos — isolando-se como recordista e líder absoluto do ranking.

E o Flamengo, onde entra nessa discussão?

Com o título conquistado nesta quarta-feira, o Flamengo chega a oito títulos brasileiros reconhecidos pela CBF (desconsiderando 1987) ou nove, na contagem defendida pelo clube e por boa parte da torcida (incluindo a Copa União). Oficialmente, no ranking da CBF, segue atrás do Palmeiras (12 a 8). Mas, na conta em que 1987 é do Mengão e os títulos do Campeonato Brasileiro são contabilizados desde 1971, o time carioca está no topo da lista, com um a mais do que o rival paulista.