Flamengo encaminha acerto com clube mexicano por Piris da Motta, diz site

Gilvan de Souza/Flamengo

Próximo de anunciar Thiago Maia, o Flamengo segue fazendo a limpa no elenco para a temporada de 2020. O próximo a deixar a Gávea deve ser o paraguaio Piris da Motta. Segundo o site mexicano “Record”, o América-MEX escolheu o volante rubro-negro para suprir a saída de Guido Rodriguez para o Betis-ESP.

Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018, vindo do San Lorenzo, da Argentina. O Rubro-Negro pagou cerca de R$ 26 milhões pelo volante. “Record” aponta que o América-MEX deve pagar no máximo 3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) para contar com o paraguaio.

Para o setor, Jorge Jesus tem as opções de Willian Arão, Gerson, Hugo Moura e Vinícius Souza. Thiago Maia deve ser anunciado em breve e também vira opção.

Piris da Motta é mais um dos jogadores do atual elenco que o Flamengo conta negociar neste início de temporada. Além do paraguaio, o Rubro-Negro já acertou as saídas de Rodinei e Rhodolfo, por exemplo.