Flamengo faz 2 a 1 no Sporting Cristal pela Copa Libertadores

Rubro-negro terminou como segunda melhor campanha, atrás apenas do Palmeiras

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou o segundo gol do Flamengo na partida



Tentando espantar a crise nos bastidores, o Flamengo conseguiu uma nova vitória. Nesta terça-feira, 24, a equipe rubro-negra recebeu o Sporting Cristal, no Maracanã, pela 6ª rodada da Copa Libertadores, e venceu por 2 a 1. O resultado deixa o Flamengo com a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras. O jogo começou um pouco difícil para os donos da casa, com um pouco de dificuldades de fazer gol. Porém, aos 30 minutos, Isla abriu o placar tocando na saída do goleiro Duarte. O Flamengo continuou tendo boas chances, assim como o Sporting também teve seus momentos, mas a rede só voltou a balançar no segundo tempo, aos 29 minutos, com Pedro marcando o segundo. Aos 40 minutos, Gonzáles diminuiu para os visitantes.