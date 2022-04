Flamengo faz 3 a 1 no Talleres e mantém 100% na Libertadores

Rubro-negro é o líder do Grupo H com seis pontos, três a mais que a Universidad Católica e o próprio Talleres

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Éverton Ribeiro marcou duas vezes no jogo



O Flamengo conquistou sua segunda vitória na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, 12, o rubro-negro enfrentou o Talleres, no Maracanã, e venceu por 3 a 1. O primeiro gol saiu dos pés de Gabigol aos 11 minutos de jogo, de pênalti. Aos 26, Éverton Ribeiro fez mais um. Nos acréscimos do primeiro tempo, Héctor Fértoli diminuiu para os visitantes, mas no segundo tempo, aos 15 minutos, Éverton apareceu novamente para fazer seu segundo gol na partida e o terceiro do Flamengo. A vitória deixa o rubro-negro em primeiro no Grupo H, com 6 pontos, contra 3 de Universidad Católica e Talleres. O lanterna Sporting Cristal ainda não pontuou. Na rodada 3, o Flamengo enfrenta a Universidad na quinta-feira, dia 28, fora de casa, às 19h (horário de Brasília).