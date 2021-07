Flamengo faz 4 a 1 no Defensa y Justicia e está nas quartas da Libertadores

Rodrigo Caio, De Arrascaeta e Vitinho (2x) marcaram os gols da vitória; rubro-negro espera o vencedor de Olimpia e Internacional

EFE/EPA/ADRIANO MACHADO / POOL Rodrigo Caio e Diego comemoram gol do Flamengo



Em um Mané Garrincha com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de algumas centenas de torcedores nas arquibancadas, o Flamengo voltou a vencer o Defensa y Justicia e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. O time rubro-negro fez 4 a 1 (5 a 1 no agregado), gols de Rodrigo Caio, De Arrascaeta e Vitinho (2x); Loiaza diminuiu para os argentinos. O primeiro gol da partida saiu aos nove minutos com o zagueiro Rodrigo Caio aproveitando cobrança de escanteio e subindo mais alto do que a defesa adversária. Aos 41 minutos, Diego Alves tenta sair jogando, mas coloca a bola no pé de Loaiza que finalizou e empatou o jogo.

No segundo tempo, aos 21 minutos, Michael mandou uma bomba na trave e no rebote Arrascaeta recolocou o Flamengo na frente do placar. O terceiro gol saiu aos 38 depois de passe de Arrascaeta para Vitinho, que bateu rasteiro de canhota e colocou a bola no fundo das redes. Nos acréscimos, Vitinho fez seu segundo e fechou o placar em 4 a 1. O resultado agregado de 5 a 1 coloca os cariocas no caminho do vencedor de Olimpia e Internacional, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Mais cedo nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Universidad Católica e pega o São Paulo na próxima fase.