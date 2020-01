Flamengo faz proposta superior a do Corinthians para tirar Michael do Goiás, afirma site

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Michael é o jogador mais desejado do atual mercado



O interesse do Corinthians em Michael já é de conhecimento de todos. Até pouco tempo, o clube paulista era o único que havia feito uma proposta oficial ao Goiás para contar com a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. Porém, agora, parece que a situação mudou. Segundo o GloboEsporte.com, o Flamengo apresentou uma proposta melhor ao clube Esmeraldino do que o Timão.

A proposta do Flamengo seria de 7,5 milhões de euros (R$ 34,05 milhões) pelos 80% que o Goiás tem direito. O Rubro-Negro deseja realizar o pagamento do valor em três parcelas, segundo o GloboEsporte.com: a primeira agora, a segunda em junho e a última em janeiro de 2021.

Nesta segunda-feira (6), Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, revelou como foi a proposta do Timão por Michael.

“Fizemos uma proposta para pagar o valor proporcional à multa, não compraríamos os 75% do Goiás, mas os 50% por 5 milhões de euros. E oferecemos alguns atletas que pudessem interessar para a gente comprar mais percentual, 10%, ou 15%, até 25%. Tivemos uma negativa e paramos aí. A gente aguarda, entendemos que já é um valor alto, queremos tê-lo aqui, mas é preciso ter limite”, afirmou.

A multa rescisória de Michael com o Goiás é de 10 milhões de euros (R$ 45,4 milhões).