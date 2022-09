Flamengo faz valer favoritismo, bate o Vélez e vai à final da Libertadores contra o Athletico-PR

Decisão entre brasileiros está marcada para 29 de outubro no Estádio de Guaiaquil, no Equador

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro, do Flamengo, comemora gol de empate contra o Vélez no Maracanã



O Flamengo bateu por 2 a 1 o Vélez Sarsfield, na noite desta quarta-feira, 7, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2022 e avançou à final da competição. Agora, a decisão da competição, marcada para 29 de outubro, no Estádio Guaiaquil, no Equador, está definida: Athletico-PR e Flamengo. Nesta terça-feira, 6, o Furação eliminou o atual bicampeão do torneio, o Palmeiras. Já o Rubro-Negro carioca venceu por 4 a 0 o time argentino na partida de ida e também triunfou em casa. No jogo desta noite, o primeiro gol foi feito por Lucas Pratto, no primeiro tempo, para o Vélez. Contudo, os atacantes do Flamengo, Pedro e Marinho, um em cada etapa, marcaram e carimbaram o passaporte do time carioca para à final.