Flamengo fecha acordo, e segundo jogo da final do Carioca será transmitido pela TV aberta

Clássico contra o Fluminense que decide o campeonato será exibido pelo SBT

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo fechou contrato para exibição do segundo jogo da final na TV aberta



O Flamengo fechou contrato com o SBT para transmissão da segunda partida do Campeonato Cariocana próxima quarta-feira, 15, às 21h. Em nota, a emissora confirmou que terá, com exclusividade, os direitos da partida.

O clube já havia informado que seria responsável pela transmissão pela internet, com equipe própria, pela FlaTV, canal oficial do Flamengo no Youtube.

O primeiro jogo, marcado para este domingo, será transmitido pela FluTV, canal do Fluminense, mandante do jogo, às 16h.

Durante a semana, o Fla-Flu começou nos tribunais, para definição de quem poderia transmitir o jogo da última quarta, que decidia a Taça Rio. Em uma decisão divulgada às vésperas da partida, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que apenas o Fluminense teria o direito sobre a exibição da partida.