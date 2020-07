Flamengo: Imprensa portuguesa crava acerto entre Benfica e Jorge Jesus

Segundo principal emissora esportiva do país, final do Carioca será última partida do técnico no Brasil

Alexandre Vidal/Flamengo Imprensa portuguesa diz que Jesus já acertou com Benfica



A imprensa portuguesa já trata a final do Campeonato Carioca como o jogo de despedida de Jorge Jesus como técnico do Flamengo. Segundo o Sport TV, principal canal de esportes de Portugal, o treinador teria chegado a um acordo com a equipe nas últimas horas, e seu contrato seria firmado já no próximo fim de semana.

A emissora publicou nesta terça-feira que Jesus deve viajar para Lisboa no sábado para a assinatura do documento, que não teve duração divulgada. Em sua primeira passagem, Jesus comandou o Benfica entre 2009 e 2015.

O clube também estaria interessados em Bruno Henrique e Gerson, e estaria disposto a desembolsar cerca de R4 180 milhões pelos dois atletas, ainda de acordo com as apurações do canal. Nem o Flamengo, nem o treinador nem o Benfica se manifestaram sobre as afirmações.

Nos últimos dias, cresceram os rumores sobre o futuro de Jorge Jesus. Em busca de um treinador, o Benfica anunciou na última semana que efetivou Nélson Veríssimo, então auxiliar, até o fim da atual temporada europeia.

Veríssimo substitui temporariamente Bruno Lage, demitido na semana anterior, após resultados ruins da equipe que permitiram ao rival Porto abrir uma vantagem na liderança do Português.

Em meio à tantas especulações, o Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h, no segundo jogo da final do Carioca. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o time só precisa de um empate para ficar com mais uma taça.

* Com Estadão Conteúdo