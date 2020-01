Flamengo oficializa contratação de volante Thiago Maia por empréstimo

Divulgação/Flamengo Thiago Maia é o novo reforço do Flamengo



O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira (22), a contratação do volante Thiago Maia. Emprestado pelo Lille (França), o meio-campista ficará no time carioca até o final da temporada 2020.

A oficialização aconteceu através da conta oficial do Flamengo no Twitter. Na legenda da publicação, o clube disse que Thiago Maia “veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o Manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro!”

Desta forma, Thiago Maia se junta a Gustavo Henrique, Pedro Rocha e Michael como reforços do time para o ano. Além deles, a equipe comandada por Jorge Jesus também está perto de contar com Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina.

Revelado pelo Santos, Thiago Maia se destacou na equipe praiana antes de ser negociado com o Lille. Lá, ele realizou 68 partidas oficiais, contabilizando 1 gol e 1 assistência.

No Flamengo, Thiago Maia disputará posição com Willian Arão, volante que se consolidou como peça-chave no time campeão da Libertadores e do Brasileirão.