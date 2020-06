Flamengo pode ser campeão do Carioca em apenas três jogos

Alexandre Neto/Photopress/Estadão Conteúdo O Flamengo é o atual campeão da Taça Guanabara



O Campeonato Carioca pode terminar já no dia 8 de julho. Até quinta-feira (2) serão concluídos os jogos da fase de grupos da Taça Rio, com a semifinal marcada para domingo (5) e a final para quarta (8). O Flamengo venceu a Taça Guanabara e, se vencer também a Taça Rio (e mantiver a melhor campanha geral, posto que ocupa no momento), será campeão direto do Estadual. Em apenas três jogos.

Caso isso aconteça, cabe questionar se valeu a pena correr tanto para voltar com os jogos, sem concordância de todos os clubes, pois restaria uma grande distância para o Brasileiro. Serão trinta dias, contando que a competição nacional comece no dia 9 de agosto, como quer a CBF, data contestada por muitos clubes.

Claro que ouvimos sempre treinadores pedindo por mais tempo para treinos e esse é o outro lado da questão. Tempo para preparação x falta de ritmo de jogo. Há quem possa chegar reclamando do desgaste?

Na Europa, o Bayern de Munique ficará um período parecido sem jogos oficiais entre a final da Copa da Alemanha e o reinicio da Liga dos Campeões — e tal fator é apontado como ponto negativo, pois os alemães vão chegar enfrentando adversários com ritmo mais intenso.

Bom, resta aguardar, pois os jogos ainda serão jogados e as datas podem ser mudadas, afinal, a incerteza é a tônica do momento no nosso futebol.