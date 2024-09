Flamengo poupa titulares para confronto contra o Grêmio no Brasileirão

Escolha de poupar os jogadores foi uma estratégia do clube para aliviar a pressão da torcida, que se intensificou após o revés na competição continental

O Flamengo decidiu não escalar 12 de seus jogadores para o confronto contra o Grêmio, priorizando a recuperação da equipe após a recente derrota para o Peñarol na Copa Libertadores. O técnico Tite ficará à frente do time na Arena do Grêmio, enquanto os atletas Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique ficarão no Rio de Janeiro para treinamentos específicos. A escolha de poupar os jogadores foi uma estratégia do clube para aliviar a pressão da torcida, que se intensificou após o revés na competição continental. O planejamento para as próximas partidas foi divulgado, destacando a importância de manter a equipe saudável e pronta para os desafios que estão por vir. Léo Ortiz, por sua vez, foi o único atleta que não participou do jogo contra o Peñarol. A decisão de preservar os titulares também se deve ao curto intervalo entre os jogos, o que aumenta o risco de lesões. O Flamengo busca, assim, garantir que seus principais jogadores estejam em condições ideais para os próximos desafios. A equipe está focada em reverter a situação e voltar a conquistar resultados positivos. Com essa estratégia, o clube espera não apenas evitar problemas físicos, mas também recuperar a confiança do elenco.

Publicado por Sarah Américo

