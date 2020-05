Flamengo renova contrato com Rafael Santos e empresta zagueiro ao APOEL

Alexandre Vidal/Flamengo Rafael foi emprestado ao APOEL, do Chipre



O Flamengo confirmou nesta sexta-feira que emprestou o zagueiro Rafael Santos para o APOEL, do Chipre, até maio de 2022. Antes de fechar a negociação, o contrato do brasileiro com o rubro-negro foi estendido até dezembro de 2023.

“Oi, pessoal. A todos os torcedores do APOEL. Meu nome é Rafael Santos. Estou muito feliz e muito motivado por ter a chance de defender esta camisa amarela e azul do APOEL FC. Vejo vocês em breve”, declarou o brasileiro.

Rafael Santos foi muito elogiado pela diretoria do clube, que lembrou da sua participação na conquista do título da Copa São Paulo de Juniores, em 2016. O zagueiro estava em sua segunda temporada entre os profissionais do Flamengo neste ano. Em 2019, foi inscrito na Copa Libertadores.

Nesta temporada, antes da paralisação dos campeonatos, Rafael Santos disputou quatro partidas como titular do Flamengo na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Na ocasião, o time vinha sendo representado por reservas e por jogadores do sub-23.

* Com Estadão Conteúdo