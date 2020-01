Flamengo renova contrato de Willian Arão até 2023

Divulgação Willian Arão renovou contrato com o Flamengo até 2023



O Flamengo segue renovando o contrato de seus principais jogadores neste início de temporada. Depois de adiar o vínculo do atacante Bruno Henrique, o clube rubro-negro anunciou, nesta quinta-feira (30), a extensão do vínculo de Willian Arão até 2023.

Através das redes sociais, o Fla divulgou um vídeo em que Arão fala sobre sua passagem no clube e o desejo de continuar representando as cores da equipe carioca.

“Há mais de 200 jogos, eu visto essa camisa com muito orgulho. Não faltaram obstáculos nesta caminhada de quatro anos atuando com a camisa do Flamengo. Mas quem joga neste clube, tem que acreditar até o fim e lutar para vencer, vencer, vencer. Junto, já conquistamos o Rio, o Brasil e a América”, começou o volante de 27 anos.

“Mas a gente sempre quer mais, né? E é por isso que eu quero continuar escrevendo a minha história nesse clube que faz parte da minha vida. E é com muita alegria e muita honra que venho anunciar que estaremos juntos até 2023. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, completou.

Formado nas categorias de base do São Paulo e do Corinthians, Willian Arão foi chamar atenção mesmo no Botafogo. Em 2016, ele se transferiu para o rival Flamengo, clube que já representou por mais de 200 partidas.