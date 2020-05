Flamengo e Jorge Jesus entram em acordo e renovação pode sair nos próximos dias

Paula Reis/Flamengo Fla e Jesus entram em acordo por renovação contratual



Após novas negociações, Flamengo e Jorge Jesus entraram em um acordo nesta semana, e encaminharam a renovação contratual. A diretoria fez uma nova proposta ao treinador, que aceitou diminuir a pedida – com o contrato negociado em euro, os valores eram um empecilho para que as partes entrassem em um consenso.

Segundo informações do jornal O Globo, o clube e o técnico devem se reunir nesta quinta-feira para definir o tempo de contrato – a proposta do Fla era que o vínculo se encerrasse apenas em dezembro de 2021, mas Jesus ainda não se decidiu. O prazo estipulado pela diretoria para que o contrato seja assinado é de dez dias.

O vínculo de Jorge Jesus com o Flamengo vai até 19 de junho. Até lá, talvez o futebol ainda não tenha sido retomado no país. O advogado de Jesus, Bruno Macedo, e o empresário Giuliano Bertolucci negociam diretamente com Bruno Spindel, diretor do clube carioca, e o vice de futebol do Fla, Marcos Braz.