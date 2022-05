Flamengo sofre e empata com o Talleres em 2 a 2 pela Copa Libertadores

Em jogo difícil na Argentina, rubro-negro segurou os adversários e segue na liderança do Grupo H

EFE/Ariel Carreras Flamengo empatou com o Talleres, fora de casa



Nesta quarta-feira, 4, o Flamengo empatou pela primeira vez na Copa Libertadores. Na Argentina, a equipe rubro-negra fez 2 a 2 com o Talleres, mas se mantém na liderança do Grupo H. O jogo começou difícil para o Flamengo, com o Talleres criando muitas chances e dominando as ações. Aos 34 minutos, Willian Arão fez gol contra bizarro e abriu o marcador. Os cariocas até reagiram aos 42 minutos, quando Bruno Henrique empatou, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. No segundo tempo, aos 5 minutos, Isla encontrou Arrascaeta de frente pro gol e o meio-campista marcou um golaço para empatar. Mas logo aos 12, Santos apareceu sozinho por trás da defesa rubro-negra e recolocou os argentinos em vantagem. Aos 25 minutos, pouco depois de entrar em campo, Pedro empatou com cavadinha por cima do goleiro. O Flamengo pode até se classificar nesta noite se o Universidad Católica não vencer o Sporting Cristal. Na próxima rodada, os cariocas recebem o Universidad Católica, no Maracanã, dia 17 de maio às 21h30 (horário de Brasília).