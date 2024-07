Flamengo sofre, mas consegue vencer o Cruzeiro e manter a liderança do Brasileirão

Pedro e Fabrício Bruno anotaram os gols que mantiveram o time rubro-negro na ponta da competição

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre Flamengo x Cruzeiro, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, no estádio do Maracanã



O Flamengo não teve vida fácil contra o Cruzeiro, neste domingo (30), mas conseguiu derrotar a equipe mineira por 2 a 1, no Maracanã, e alcançou os 27 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Pedro e Fabrício Bruno anotaram os gols que mantiveram o time rubro-negro na ponta da competição. Matheus Pereira fez o dos mineiros, que somam 20 pontos e figuram no sétimo posto da classificação. A partida começou equilibrada, mas, aos poucos, o Flamengo, que dispunha de atletas com melhor qualidade técnica, passou a se soltar. A equipe da casa fazia uma transição rápida e tentava penetrar na área celeste sobretudo pelo meio, pelos pés de Lorran, mas sem transformar a superioridade em chances de perigo. Aos 16, Fabrício Bruno aproveitou bobeada de Matheus Pereira e roubou-lhe a bola no meio-campo, acionando Gerson. O camisa 8 avançou pelo meio e, na entrada da área, tocou para Pedro, que partiu em velocidade pelo lado direito e bateu cruzado no canto direito de Anderson para inaugurar o placar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Cruzeiro dependia da individualidade de Matheus Pereira que, bem marcado, pouco produzia em campo. Até que, aos 37 minutos, o próprio camisa 10 aproveitou uma sobra de bola, após disputa de William com a defesa rubro-negra na entrada da área, para tocar no canto direito de Rossi, sem chance para o goleiro: 1 a 1. O Flamengo, por sua vez, mostrou maior eficiência no ataque. Aos 19 minutos, próximo à linha esquerda da área, Luiz Araújo cobrou falta, Fabrício Bruno se antecipou à marcação de Veron e cabeceou forte, no ângulo direito de Anderson, para dar a vantagem novamente ao time rubro-negro. Na próxima rodada, o Flamengo visita o Atlético-MG, às 21h30 de quarta-feira, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 20h, o Cruzeiro enfrenta o Criciúma, também fora de casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo