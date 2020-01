Flamengo tem o time mais valioso do Brasil; Palmeiras fica em 3º no ranking

MAURICIO ALMEIDA/AM PRESS & IMAGES/ESTADÃO CONTEÚDO Michael é o novo reforço do Flamengo



O Flamengo possui a equipe mais valiosa entre os clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro 2020. Segundo levantamento do “SofaScore”, publicado nesta sexta-feira (24), o elenco do Rubro-Negro, atualmente, está avaliado em 118,3 milhões de euros (cerca de R$ 545 milhões). Os cariocas são seguidos pelo Grêmio, que conta com Everton Cebolinha.

De acordo com a SofaScore, a conta só é feita com jogadores que estão registrados como ativos dos clubes. Ou seja, Gabriel Barbosa, que ainda não fechou o Flamengo, e Reinier, vendido ao Real Madrid, não entraram na conta. Ainda assim, o plantel do Rubro-Negro é 14 milhões de euros mais valioso em relação ao gremista.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, o Mengo ainda se reforçou com as contratações de Gustavo Henrique, Michael, Pedro, Pedro Rocha e Thiago Maia para este ano.

Em terceiro lugar vem o Palmeiras, com valor estimado em 95 milhões de euros (aproximadamente R$ 438 milhões). O Alviverde está à frente dos rivais São Paulo, Corinthians e Santos, que fecham o grupo dos seis mais bem cotados.

Turbinado após a fusão com a Red Bull, o Bragantino aparece apenas na 16ª posição da tabela, com um time maior valor de mercado em relação a Coritiba, Fortaleza, Sport e Atlético-GO.

Veja o ranking abaixo: