Flamengo terá mudanças em primeira escalação de Filipe Luís

Rubro-negro encara o Corinthians, nesta quarta-feira (2), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Será a primeira partida do novo técnico Filipe Luís comandando a equipe



Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro tem desfalques importantes para o confronto, mas conta com a volta de Michael na lista de relacionados. O atacante estava no departamento médico se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa.

Será a primeira partida do novo técnico Filipe Luís comandando a equipe e a tendência é de alterações no time titular. Léo Ortiz deve começar atuando na zaga, enquanto Wesley assume vaga na lateral-direita. Fabrício Bruno e Varela serão opções no banco de reservas. Sendo assim, o Flamengo jogará com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique.

Este será o quinto confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Os rubro-negros levaram a melhor em 1989, 2019 e 2022. Os corintianos eliminaram os cariocas na semifinal de 2018. A vaga para a final rende uma premiação robusta, são R$ 31,5 milhões para o vice e R$ 73,5 milhões para o campeão.