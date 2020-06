Flamengo vai transmitir jogo contra o Boavista pelo YouTube; Globo tenta barrar

Detentora dos direitos, a TV Globo entrou na Justiça para barrar a exibição

O Flamengo enfrenta o Boavista pelo Campeonato Carioca na quarta-feira (1º)



Pivô de uma polêmica envolvendo as novas diretrizes para direitos de transmissão de jogos pela televisão proposta pela MP 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira (26) que pretende transmitir a próxima partida pelo Campeonato Carioca, contra o Boavista, na quarta-feira (1º), em seu canal próprio no Youtube.

Em nota, o rubro-negro afirmou que a TV Globo, detentora dos direitos dos campeonatos e que nesta temporada não entrou em acordo com o time, entrou com uma ação judicial para impedir a transmissão. Porém, caso o Poder Judiciário permita, o jogo estará disponível na FlaTV. Essa seria a primeira vez que a produção e transmissão de uma partida seriam feitas pela equipe do clube.

Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, defendeu a MP. “O mundo mudou e o futebol precisa acompanhar as novas tecnologias e necessidades do mercado e do torcedor. Caso seja aprovada no Congresso Nacional e se converta em lei, essa MP vai possibilitar a universalização do acesso do consumidor ao conteúdo futebol nas mais diversas plataformas, aumentando sua liberdade de escolha. Será um enorme legado para o futebol brasileiro”, concluiu.

O clube afirmou ainda que está negociando diversos patrocínios para viabilizar a transmissão. O cronograma prevê a apresentação de um programa pré-jogo, a partir de duas horas antes da partida. A narração ficará com Emerson Santos. Alexandre Tavares e Raul Plassmann, goleiro campeão do mundo pelo Fla, serão os comentaristas.