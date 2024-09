Flamengo vence Athletico com gol de Gerson no final, mas Tite não escapa da fúria da torcida

Insatisfeitos com a atuação do time, torcedores rubro-negros vaiaram e xingaram o treinador; equipe voltou ao G-4 com triunfo no Maracanã

RAFAEL SACHARNY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gerson comemora após marcar aos 44 mintuos do segundo tempo



O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo (29), no Maracanã, com um gol de Gerson nos minutos finais, mantendo-se no G4 do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, o jogo foi marcado por xingamentos da torcida contra o técnico Tite e a diretoria do clube. O público manifestou insatisfação com o desempenho recente do time, principalmente após a eliminação na Libertadores. A vitória garantiu ao Fla 48 pontos, assegurando a quarta posição no campeonato. Antes da partida, o time estava fora do G4 devido à vitória do São Paulo sobre o Corinthians. Já o Athletico-PR segue em uma situação preocupante, com 31 pontos e apenas três de vantagem sobre a zona de rebaixamento. A equipe paranaense não vence desde julho e está na 15ª colocação.

O jogo começou com o Flamengo pressionando o Athletico-PR, que adotou uma postura defensiva, apostando em contra-ataques. O time carioca criou boas chances, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. A torcida, insatisfeita, vaiou ao final do primeiro tempo e continuou a criticar durante a partida. No segundo tempo, o Flamengo aumentou a pressão com a entrada de jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique.

A insistência deu resultado aos 44 minutos, quando Gerson aproveitou um cruzamento de Wesley e cabeceou para o gol, selando a vitória. Após o apito final, apesar do alívio com os três pontos, novos protestos contra Tite ecoaram no estádio. O Flamengo agora se prepara para enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (2), em meio a uma relação tensa com a torcida.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA