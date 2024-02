Flamengo vence clássico contra o Fluminense com gols de Pedro e Everton

Rubro-negro assumiu a liderança da Taça Guanabara neste domingo, 25

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre as equipes de Flamengo x Fluminense. válida pelo Campeonato Carioca , realizado no estádio do Maracanã



O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, assumindo a liderança da Taça Guanabara com 24 pontos. O jogo aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo, 25, com gols de Pedro e Everton. Com apenas uma rodada restante na primeira fase do Estadual, o rubro-negro deixou o Flu na vice-liderança, com 21 pontos. No início da partida, o Flamengo pressionou o Fluminense com todos os jogadores no campo adversário, enquanto o Fluminense se defendia com seu tradicional toque de bola. O calor de quase 50 graus no Rio influenciou no ritmo do jogo, que se manteve concentrado no meio-campo. Aos 16 minutos, Arias acionou o goleiro Rossi em uma cobrança de falta.

Aos 18 minutos, Douglas Costa cobrou escanteio curto para Diogo Barbosa, que cruzou na área. Thiago Santos tocou para o gol, mas o VAR anulou o lance por impedimento. O Fluminense não conseguia pressionar o Flamengo, mas mantinha o time rubro-negro sem opções para sair com a bola. Aos 25 minutos, o equilíbrio era a marca do jogo, com poucas chances claras de gol. No segundo tempo, o Flamengo começou pressionando e marcou o primeiro gol aos 7 minutos. O Flu passou a errar muitos passes na saída de bola e o técnico Fernando Diniz pedia mais velocidade à equipe. Aos 29 minutos, Arrascaeta e Everton fizeram a jogada para Pedro marcar o segundo gol, consolidando a vitória.

