Flamengo vence Nova Iguaçu por 3 a 0 e coloca uma mão na taça do Campeonato Carioca

Pedro fez dois gols e ainda participou do terceiro no Maracanã; equipe rubro-negra pode perder por até dois gols de diferença no próximo domingo (7)

THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro comemora o seu seundo gol no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu, no Maracanã



O Flamengo abriu uma vantagem considerável no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o azarão Nova Iguaçu. Em um Maracanã cheio, porém não lotado, o Mengão jogou bem e venceu a equipe da Baixada Fluminense por 3 a 0, com dois gols marcados por Pedro e um quase dele (Ronald desarmou o centroavante flamenguista, mas encobriu o goleiro Fabrício). A equipe comandada por Tite se tonará campeã no próximo domingo (7), no mesmo estádio, mesmo se perder por um gol de diferença. O Nova Iguaçu precisa de um elástico 3 a 0 (ou vitória pela mesma margem) para levantar o troféu ou ao menos de um triunfo por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. No entanto, os números mostram que esta é um árdua tarefa. Em 14 jogos no Estadual, a defesa rubro-negro foi superada apenas uma vez.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A bola de Fabrício Bruno que explodiu na trave logo aos 9 minutos do primeiro tempo prenunciou o domínio do Flamengo. O time rubro-negro ficou com a bola o tempo todo, procurou espaços e teve a missão facilitada pela corajosa e equivocada estratégia do Nova Iguaçu de tentar jogar de igual para igual. Com 20 minutos, o placar já apontava 1 a 0 para o Mengão, após Pedro converter pênalti sofrido por Ayrton Lucas. O centroavante fez seu segundo no jogo aos 7 do segundo tempo, após completar de carrinho uma bela trama entre Luiz Araújo e Everton Cebolinha. O camisa 7 deu um lançamento espetacular para Cebolinha, que recebeu na esquerda e cruzou rasteiro, na medida. No final, Pedro tentou uma jogada individual, meio aos trancos e barrancos. Ronald até conseguiu tirar a bola do flamenguista, mas acabou fazendo um “golaço” contra.