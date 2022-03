Flamengo vence Vasco de novo e está na final do Campeonato Carioca

Willian Arão marcou o único gol da vitória, no Maracanã; Botafogo e Fluminense disputam a outra semifinal

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Willian Arão marcou o único gol da partida no Maracanã



O Flamengo irá disputar a taça do Campeonato Carioca 2022. A equipe rubro-negra voltou a vencer o Vasco, no Maracanã, por 1 a 0 na semifinal. No primeiro jogo, Gabriel Barbosa marcou de pênalti e neste domingo, 20, Willian Arão foi quem balançou as redes aos 9 minutos do segundo tempo depois que a bola sobrou pra ele em cobrança de escanteio. O Flamengo dominou a partida e o Vasco teve poucas oportunidades de marcar gols, com Hugo fazendo boas defesas quando acionado. A outra semifinal será entre Botafogo e Fluminense e tem o primeiro jogo nesta segunda-feira, 20, às 20h (horário de Brasília). O jogo de volta é domingo, dia 27. A final, em dois jogos, ainda não tem data para acontecer.