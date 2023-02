Flamengo 1 x 1 Al Hilal: confira minuto a minuto a semifinal do Mundial de Clubes

No estádio Tanger, no Marrocos, Rubro-Negro e time da Arábia Saudita vão decidir nesta terça-feira, 7, quem será o primeiro classificado para a final do torneio da Fifa

Reprodução/@mcortesdasilva8/CRF Camisa do Flamengo para o confronto diante do Al Hilal, válido pela semifinal do Mundial de Clubes



27′ – Everton Ribeiro tenta ligar Matheuzinho, mas exagera na força do passe e manda para a lateral.

25′ – Arrascaeta bate escanteio com efeito, mas goleiro Al Muaiouf sai da meta e agarra a bola.

24′ – Vai mudar? Fabrício Bruno vai para o aquecimento e pode entrar no Flamengo.

23′ – Jogo parado! Everton Ribeiro para ataque do Al Hilal com falta dura no meio-campo.

21′ – QUASE A VIRADA! Everton Ribeiro cruza no meio da área para Gerson. O meio-campista desvia de cabeça, mas não consegue empurrar para as redes. O Flamengo acordou!

20′ – GOL DO FLAMENGO! Pedro recebe de Matheuzinho dentro da área e bate com estilo, no canto direito do goleiro do Al Hilal. Tudo igual!

18′ – Jogadores do Al Hilal comemoram gol de Al Dawsari.

16′ – Cartão amarelo para Gabriel Barbosa! Camisa 10 do Flamengo é punido por reclamação. Time brasileiro está nervoso neste início de jogo.

15′ – Aí não, Pedro! Centroavante domina a bola com o braço e comete falta de ataque.

14′ – Cartão amarelo para Gerson! Meio-campista tenta simular pênalti e é advertido pelo árbitro.

12′ – Matheuzinho exagera na força do passe para Gabigol e entrega a bola de graça para Vietto. Na tentativa do contra-ataque, argentino é derrubado por Arrascaeta no meio-campo.

10′ – Quase! Em rápida troca de passes, Everton Ribeiro recebe de Ayrton Lucas, tabela com Pedro e falha ao tentar concluir a jogada. A trama foi boa.

09′ – Fora! Arrascaeta recebe de Gerson na direita, coloca na frente e sofre falta de Al Bulahyi. Na cobrança, uruguaio levanta na primeira trave e Pedro desvia de cabeça para fora, sem levar perigo.

06′ – Flamengo troca passes e tenta se reorganizar em campo. Com a vantagem, Al Hilal se posiciona e aguarda os contragolpes.

05′ – Lá vem eles de novo! Marega é acionado em contra-ataque e dispara em velocidade. O atacante adianta demais, e David Luiz faz o corte para a lateral.

03′ – GOL DO AL HILAL! Al Dawsari bate no canto direito de Santos, com perfeição. Goleiro flamenguista até acerta o lado, mas não consegue defender.

02′ – PÊNALTI PARA O AL HILAL! No primeiro ataque saudita, Matheuzinho derruba Vietto dentro da área. Sem titubear, o árbitro romeno aponta para a marca da cal.

01′ – Flamengo começa o jogo no ataque e troca passes na frente, mas perde a posse com toque errado de Thiago Maia.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Apita o árbitro! A bola está rolando no estádio Tanger! Acompanhe a partida entre Flamengo e Al Hilal no site da Jovem Pan.

PRÉ JOGO – Antes do apito inicial, jogadores de Flamengo e Al Hilal prestam um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do forte terremoto que atingiu Turquia e Síria.

PRÉ JOGO – Flamengo e Al Hilal também se enfrentaram na semifinal do Mundial de Clubes de 2019. Na ocasião, o time árabe saiu na frente, mas levou a virada do Rubro-Negro e perdeu por 3 a 1. Saiba mais sobre os sauditas aqui.

PRÉ JOGO – O romeno Istvan Kovacs será o árbitro principal de Flamengo x Al Hilal.

O romeno Istvan Kovacs comanda a arbitragem no estádio Ibn Batouta para o #FLAxALH pic.twitter.com/AKouTryyDT — Flamengo (@Flamengo) February 7, 2023

PRÉ JOGO – Já o Al Hilal, que tenta ir para a final do Mundial pela primeira vez, vai a campo assim:

PRÉ JOGO – Em busca do bicampeonato, o Flamengo está escalado desta maneira para a estreia no Mundial de Clubes 2022:

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da semifinal do Mundial de Clubes! Flamengo e Al Hilal medem forças no estádio do Tanger, no Marrocos, nesta terça-feira, 7. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).