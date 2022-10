Flamengo x Athletico-PR: Conmebol divulga arbitragem para a final da Libertadores

Patricio Loustau, árbitro Fifa, é quem comanda a partida do próximo sábado, dia 29, em Guayaquil

Reprodução/ River Plate Hoy Patricio também esteve na final da Libertadores 2020



Faltando oito dias para a final da Copa Libertadores, a Conmebol anunciou toda a comissão de arbitragem para a partida entre Flamengo e Athletico-PR, em Guayaquil, no Equador. O trio de campo é formado por argentinos. O árbitro principal será Patricio Loustau, árbitro Fifa, com os assistentes Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky. No VAR o argentino Mauro Vigliano é o principal, auxiliado por Eber Aquino, José Cuevas (ambos do Paraguai) e Nicolas Gallo (Colômbia). Loustau esteve na final de 2020, entre Palmeiras e Santos, no Maracanã. Nessa edição do torneio, o argentino também esteve nas quartas de final no jogo entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena. O jogo acontece no próximo sábado, dia 29, às 17h (horário de Brasília).