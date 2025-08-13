Jovem Pan > Esportes > Futebol > Flamengo x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Flamengo x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 19h05
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Flamengo x Internacional Mengão conta com o apoio da toricida para bater o fortre internacional

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >