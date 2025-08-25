Flamengo x Vitória: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Flamengo quer continuar na briga pelo título e na perseguição ao Cruzeiro



Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui