Flamengo x Vitória: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 21h00
Arte/Jovem Pan Flamengo x Vitória Flamengo quer continuar na briga pelo título e na perseguição ao Cruzeiro

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

