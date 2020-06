Fluminense aciona TJD para não jogar pelo Carioca na próxima semana

Lucas Merçon/Fluminense F.C. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, se posicionou contra a volta do Carioca



Assim como o Botafogo, o Fluminense acionou o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) para remarcar suas partidas de 22 e 25 de junho para 1º e 4 de julho, e não ser punido com W.O caso não entre em campo.

O clube das Laranjeiras não concorda com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) em retomar a disputa da Taça Rio em razão do quadro da pandemia no estado. O time tem jogo marcado para segunda-feira contra o Volta Redonda.

Na terça, após a definição do retorno do Campeonato, o presidente Mário Bittencout já havia avisado que iria à Justiça para não entrar em campo. Na quarta, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella pediu para que a Ferj não punisse Fluminense ou Botafogo com W.O, e sugeriu que os times jogassem apenas em julho.

Nesta quarta-feira, os jogadores do Flu também se posicionaram contra a volta do campeonato. Em nota divulgada nas redes sociais, classificaram a decisão como um “contrassenso”.

Restam duas rodadas para o fim da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafoto é o 44º colocado do Grupo A com quatro pontos, empatado com o Bangu, em 3º, e dois atrás do Boavista, em 2º, posição que vale a última vaga da chave.

O Flu lidera o Grupo B, com nove pontos, e pode garantir a vaga direto para a final do campeonato por ter a melhor campanha geral, pois soma 24 pontos no total.

* Com Estadão Conteúdo