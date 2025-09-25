Fluminense anuncia Luis Zubeldía como novo técnico até 2026

Com a chegada do argentino, o Fluminense terá um técnico estrangeiro pela primeira vez em quase três décadas; último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997

Divulgação/Instagram/Fluminense Luis Zubeldia chega para substituir Renato Gaúcho e assinou contrato válido até o fim de 2026



O Fluminense oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação do argentino Luis Zubeldía como novo técnico da equipe. O treinador chega para substituir Renato Gaúcho e assinou contrato válido até o fim de 2026. Zubeldía, de 44 anos, estava sem clube desde junho, quando deixou o São Paulo. Antes, comandou a LDU de Quito, onde viveu uma das fases mais vitoriosas da carreira, conquistando a Copa Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano em 2023.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A diretoria tricolor buscava um perfil ofensivo e enérgico, características que marcaram o estilo de jogo do treinador. As negociações avançaram rapidamente e, segundo fontes internas, Zubeldía foi o único nome oficialmente procurado para o cargo. Com a chegada do argentino, o Fluminense terá um técnico estrangeiro pela primeira vez em quase três décadas. O último havia sido o uruguaio Hugo de León, em 1997.