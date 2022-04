Fluminense anuncia retorno de Fernando Diniz ao clube

Técnico substituirá Abel Braga; em 2019, não obteve bom desempenho no Tricolor das Laranjeiras

O Fluminense anunciou neste sábado, 30, o retorno do técnico Fernando Diniz ao clube. Diniz substituirá Abel Braga, que apesar de ter conquistado o Campeonato Carioca em 2022, pediu demissão do clube após início ruim no Campeonato Brasileiro (uma vitória, um empate e uma derrota) e na Copa Sul-Americana (também uma vitória, um empate e uma derrota, situação que complica o time para avançar ao mata-mata já que só o líder do grupo passa de fase). O contrato de Diniz será válido até o fim de 2022, quando chega ao fim o mandato da atual gestão do clube, que ainda pode ser reeleita. O treinador já esteve no comando do Fluminense em 2019, quando liderou a equipe em 44 jogos, nos quais venceu 18, empatou 11 e perdeu 15. O Tricolor marcou 71 gols e sofreu 48, tendo 49,2% de aproveitamento – no Brasileirão, contudo, estava na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Agora, Diniz terá a missão de fazer com que o time se mantenha longe do Z-4 e buscar vaga na Copa Libertadores ou na Copa Sul-Americana de 2023.