Fluminense aproveita chances, defende bem e bate a forte Inter de Milão nas oitavas do Mundial de Clubes

Com três minutos de jogo, John Arias deixou Germán Cano de frente para o gol, que não perdoou e colocou o time de Renato Gaúcho na frente, que só confirmaria o 2 a 0 nos acréscimos

EFE/EPA/JACOB KUPFERMAN John Arias foi o grande destaque ofensivo dos brasileiros



O Fluminense ganhou da Inter de Milão por 2 a 0, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (30). Com gols de Arias e Hércules, o time carioca continua com o sonho vivo. O Tricolor das Laranjeiras começou a partida pressionando os vice-campeões da Europa, e em bola dividida Martinelli, ela sobrou para John Arias que cruzou e com desvio achou a cabeça de Germán Cano, que abriu o placar para o Fluminense. A Inter tentou reagir após o gol, e teve uma grande chance nos pés de Dimarco, que foi defendida por Fábio. Os italianos ficavam mais com a bola, mas não levaram tanto perigo para o time carioca. O Fluminense, por sua vez, não conseguia sair do campo de defesa e capitalizar as chances de contra ataque.

John Arias foi o grande destaque ofensivo dos brasileiros. O Colombiano sempre que encostava na bola conseguia levar perigo para a boa defesa do time de Cristian Chivu. Conseguindo subir a marcação, Samuel Xavier quase ampliou o placar, pegando rebote de Yan Sommer. A bola passou à esquerda do gol. Ignácio fez o gol que o time carioca tanto buscava, mas ele estava a frente da linha da bola e o lance foi anulado.

Finalizando o primeiro tempo, a Inter não conseguia achar soluções para a boa defesa postada por Renato Gaúcho com três defensores, espelhando a formação do adversário. Voltando do intervalo, as equipes não mexeram nas escalações logo de cara, mas aos 6 minutos, Chivu substituiu três jogadores, tirando Denzel Dumfries. As substituições não fizeram muito efeito na fase ofensiva do time italiano. O zagueiro Ignácio fazia um grande jogo. Disputava bolas no ataque e raramente se atrapalhava na defesa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com 20 minutos para o fim da partida, a Inter de Milão se lançava ao ataque com diversos cruzamentos na área, sem muita criatividade. Faltando 10 minutos para o fim do jogo, parece que o time italiano acordou para a realidade da eliminação e trouxe perigo duas vezes seguidas com Lautaro Martínez, com uma bola sendo defendida com um milagre de Fábio, e depois, uma bola na trave. Com sete minutos de acréscimo, a partida tomava contornos tensos para o torcedor Tricolor.

Porém, em contra-ataque, o Fluminense matou a partida com gol de Hércules, na sua última chance de ataque, e despachou a Inter de Milão de vez aos 48 minutos do segundo tempo.

Como foi o jogo

Com 20 segundos de jogo, Cano disputou com Sommer em pressão inicial do Fluminense; bola ficou com a zaga da Inter

Gol de Germán Cano após cruzamento de John Arias, que pegou uma sobra de dividida de Martinelli

Grande defesa de Fábio após finalização de Federico Dimarco, que soltou uma bomba de dentro da área

Samuel Xavier quase ampliou o placar para o Fluminense, finalizando o rebote de Yan Sommer para fora pelo lado esquerdo

Ignácio ampliou o placar, mas estava impedido e o gol foi anulado

John Arias finalizou mais uma bola rebatida, dessa vez por cima do gol

Renato Gaúcho levou cartão amarelo ao deslocar a bola em tentativa de Lautaro Martínez bater um lateral de maneira rápida

SEGUNDO TEMPO

Germán Cano finalizou uma bola de fora da área, que acabou desviando em Freytes e saiu pelo lado direito do gol

Defesa de Yan Sommer em uma finalização linda de Arias de muito longe

Finalização de Lautaro nas mãos de Fábio faltando praticamente 10 minutos para o fim do jogo

Fábio faz defesa milagrosa em finalização a queima-roupa

Lautaro Martinez manda mais uma chance perigosa, agora na trave

Gol de Hércules em contra-ataque mortal nos acréscimos de jogo, jogando a última pá de cal na Inter de Milão

Gols

Germán Cano, Fluminense, aos 3 minutos do primeiro tempo

Hércules, Fluminense, aos 48 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Fluminense x Vencedor de Manchester City x Al Hilal, 04/07, às 16h

Inter de Milão, PRÓXIMA TEMPORADA