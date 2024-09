Fluminense bate Atlético-MG e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (25) na Arena MRV, onde os mineiros tem 100% de aproveitamento na atual edição da competição

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Lima, do Fluminense, comemora seu gol na partida de ida entre Fluminense e Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa Libertadores



O Fluminense abriu vantagem nas quartas de final ao derrotar o Atlético-MG nesta quarta-feira (18), no jogo de iba da Copa Libertadores. As substituições de Mano Menezes foram vitais para o resultado. Com jogada de duas apostas que vieram do banco de reservas, o atual campeão viu Lima concluir cruzamento de Keno e definir o 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, no fim da partida. A definição ocorre na próxima quarta-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Enquanto o Fluminense apostará na força do elenco pelo simples empate para avançar à semifinal, quebrar o jejum de jamais ter vencido um mata-mata do rival e ficar ainda mais perto da defesa do título, os mineiros têm sua campanha perfeita em casa como arma. Com casa cheia em Belo Horizonte daqui uma semana, o Atlético-MG aposta em reviravolta na série. Atuando na Arena MRV, a equipe tem 100% de aproveitamento na atual edição da Libertadores. Foram quatro jogos e somente vitórias, com 2 a 1 no Rosario Central, 3 a 2 no Peñarol e 4 a 0 no Caracas na primeira fase, além do 1 a 0 no San Lorenzo nas quartas de final após empate na Argentina.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo