Fluminense entra para grupo de vencedores da Libertadores; veja lista de campeões

Tricolor das Laranjeiras se torna o 11º clube do Brasil a levantar o troféu do torneio organizado pela Conmebol

MARCELO DE JESUS/MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO John Kennedy foi o autor do gol do título do Fluminense na final da Libertadores 2023



O Fluminense entrou para a lista de vencedores da Copa Libertadores da América neste sábado, 4, ao superar o Boca Juniors, em pleno Maracanã. Quinze anos após perder a final do torneio continental para a LDU, os cariocas voltaram a este momento e não decepcionaram seus torcedores. Desta forma, o Tricolor das Laranjeiras se torna o 11º clube do Brasil a levantar o troféu do torneio organizado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Vasco, Corinthians e Atlético-MG também ganharam uma vez cada, enquanto Cruzeiro e Internacional são bicampeões. São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo integram o grupo de tricampeões. Considerando toda a América do Sul, o Independiente, da Argentina, segue isolado como maior vencedor, com sete taças. Com o vice desta temporada, o Boca permanece logo atrás, com seis títulos. Veja abaixo.

Lista de campeões da Libertadores:

7 títulos

Independiente (Argentina): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos

Boca Juniors (Argentina): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

5 títulos

Penãrol (Uruguai): 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4 títulos

Estudiantes (Argentina): 1968, 1969, 1970 e 2009

River Plate (Argentina): 1986, 1996, 2015 e 2018

3 títulos

Santos: 1962, 1963 e 2011

Nacional (Uruguai): 1971, 1980 e 1988

Olímpia (Paraguai): 1979, 1990 e 2002

Flamengo: 1981, 2019 e 2022

Grêmio: 1983, 1995 e 2017

São Paulo: 1992, 1993 e 2005

Palmeiras: 1999, 2020 e 2021

2 títulos

Cruzeiro: 1976 e 1997

Atlético Nacional (Colômbia): 1989 e 2016

Internacional: 2006 e 2010

1 título