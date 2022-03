Fluminense faz 3 a 1 no Olimpia e abre vantagem na 3ª fase da Libertadores

Apesar de erro de Fábio, Cano (2x) e Luiz Henrique garantiram a vitória do Tricolor das Laranjeiras no primeiro jogo

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense vence primeiro jogo da terceira fase da Libertadores



O Fluminense está imparável na temporada 2022. Depois do título da Taça Guanabara, o Tricolor das Laranjeiras entrou em campo nesta quarta-feira, 9, para o primeiro jogo da 3ª fase da Copa Libertadores contra o Olimpia, do Paraguai, e venceu por 3 a 1. A emoção no estádio Nilton Santos começou logo aos 11 minutos quando Germán Cano abriu o placar. Porém, cinco minutos depois, o goleiro Fábio cometeu um erro grave ao sair com a bola nos pés e entregou para González, que empatou. No começo do segundo tempo, Luiz Henrique marcou um golaço recolocando o Fluminense em vantagem. Aos 23 minutos, Cano apareceu na pequena área para empurrar a bola para as redes e ampliar para 3 a 1. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 16, às 21h30 (horário de Brasília). Essa é a última fase antes da fase de grupos. O sorteio que definirá os confrontos iniciais acontece dia 25 de março, às 12h, na sede da Conmebol.