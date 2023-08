Fluminense faz dois gols no final, elimina o Argentinos Jrs. e pode enfrentar o Flamengo nas quartas da Libertadores

Partida estava empatada até os 41 minutos do segundo tempo, mas Samuel Xavier e John Kenedy garantiram a classificação tricolor; rival disputará vaga amanhã, contra o Olimpia

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Samuel Xavier comemora após marcar o primeiro gol do Fluminense, aos 41 minutos do segundo tempo



Com o primeiro gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo e o segundo no sétimo giro dos acréscimos, o Fluminense venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0, no Maracanã, nesta terça-feira, 8, e se classificou para as quartas de final da Libertadores. Como as duas equipes haviam empatado por 0 a 0 em Buenos Aires, um novo empate sem gols levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Quem pôs fim ao sofrimento da torcida tricolor no Maracanã foi Samuel Xavier, que marcou um golaço em chute do lado direito da área, a quatro minutos do fim. John Kenedy ampliou aos 52 (sétimo minuto dos acréscimos) e decretou a classificação do Flu. Ainda deu tempo do time argentino perder Montiel, expulso. Nas quartas de final, os comandados de Fernando Diniz enfrentarão o vencedor do duelo entre Olimpia-PAR e Flamengo. Após vitória rubro-negra por 1 a 0 na primeira partida, no Maracanã, os dois times farão o segundo jogo nesta quarta-feira, 9, em Assunção.