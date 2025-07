Fluminense faz jogo duro, bate Al Hilal e vai para a semifinal do Mundial

Novamente, o time de Renato Gaúcho foi mortal quando teve chance, derrotou o dinheiro saudita por 2 a 1 e vai pegar Palmeiras ou Chelsea

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Martinelli e Hércules foram os heróis do Tricolor das Laranjeiras



Antes da bola rolar, houve um minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva, que morreram em um acidente de carro na Espanha na última quinta-feira (3). Portugueses e conterrâneos, Ruben Neves e João Cancelo ficaram visivelmente emocionados. Nos primeiros minutos do jogo, o Al Hilal buscava o protagonismo da partida, tendo maior posse de bola, mas não oferecendo muito perigo ao time carioca. Do mesmo jeito, o Tricolor lançava sua sorte nos contra-ataques, mas também não era efetivo. Partida tensa em Orlando. John Arias, que vinha sendo o grande destaque do Fluminense até aqui, não estava fazendo uma boa partida.

As poucas finalizações da equipe saudita ou saiam mascadas, ou eram travadas pela zaga de Renato Gaúcho. Depois da parada técnica, o Al Hilal subiu a sua marcação na saída de bola dos brasileiros. Isso abriu espaços para o lançamento de bolas no ataque fluminense. Em uma dessas descidas, a bola ficou com Martinelli dentro da área, que finalizou uma bomba no lado direito, sem chance para Bono. Um pênalti chegou a ser marcado para o Al Hilal de Samuel Xavier em Marcos Leonardo, mas após ação do VAR, o lance foi anulado.

Voltando o intervalo, o Al Hilal veio com pressão total, precisando do resultado. Depois de uma sequência de escanteios, Koulibaly tentou finalizar e acabou deixando Marcos Leonardo de frente para o gol, com Fábio já caído, e ele empatou o jogo. Cano perdeu uma chance incrível, sozinho, tentando driblar Bono, que foi mais esperto e tirou a bola dos pés do argentino. As bolas paradas castigaram a defesa do Fluminense. Cada uma delas levava perigo para o gol de Fábio.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Isso pouco importava para o jovem Hércules, de 24 anos, que recuperou uma bola no ataque, finalizou no gol travado, recebeu de novo o passe dentro da área e finalizou cruzado no lado esquerdo sem chance para Bono. O Al Hilal sentiu o gol e não conseguia mais impor o ritmo de antes, e o Fluminense foi gastando o tempo. O Al Hilal até tentou um último “abafa”, com diversos escanteios, mas o Tricolor das Laranjeiras se segurou bem. Koulibaly ainda levou amarelo por simulação. O Fluminense pega o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, às 22h desta sexta (4).

Como foi o jogo

Momento de silêncio em respeito a morte de Diogo Jota e André Silva. João Cancelo e Ruben Neves, portugueses, ficaram muito emocionados

Primeira chance de perigo veio do Fluminense, quando John Arias cruzou na área buscando Germán Cano, mas a bola foi muito forte e saiu pela linha de fundo

Levantada na área de Renan Lodi, mas passou por Milinković-Savić

Nonato finalizou da entrada da área do lado esquerdo, mas a bola passou à direita do gol

Koulibaly quase cabeceou a gol depois de escanteio, mas foi bloqueado por Ignácio

Finalização de Freytes depois de escanteio passa perto da trave direita

Golaço de Martinelli, uma pancada no lado direito do gol sem chance para Bono em chute cruzado

Defesa muito difícil de Fábio após cabeçada de Koulibaly no lado direito do gol

Pênalti marcado de Samuel Xavier em Marcos Leonardo, após contato na área, mas o lance foi anulado após revisão do VAR

SEGUNDO TEMPO

Pressão do Al Hilal no começo do segundo tempo, com escanteios em sequência

A pressão fez efeito, e Marcos Leonardo empatou o jogo depois de escanteio desviado por Koulibaly tentando finalizar

Cano ficou cara a cara com Bono depois de lambança de Renan Lodi, tentou driblar o goleiro e acabou perdendo a chance na boa defesa dele

Arias achou Cano de novo na área, mas ele perdeu a passada e foi desarmado

Apesar da pressão do Al Hilal, o Fluminense apertou a marcação na defesa dos sauditas, e após desarme Hércules recebeu no lado direito da área e finalizou cruzado, sem chance para o goleiro Bono

Drible lindo de Arias, que cruzou para Samuel Xavier que testou Bono, mas a defesa foi boa

Gols

Martinelli, Fluminense, 40 minutos do primeiro tempo

Marcos Leonardo, Al Hilal, 5 minutos do segundo tempo

Hércules, Fluminense, 24 minutos do segundo tempo

Próximas partidas

Vencedor de Palmeiras x Chelsea x Fluminense, 8/7, às 16h, pela semifinal do Mundial

Al Qadsiah x Al Hilal, 20/8, às 9h, pela Super Copa Saudita