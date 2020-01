Fluminense fecha com Egídio e Henrique, ex-Cruzeiro, e aguarda rescisões

Divulgação CEC Egídio



O Fluminense aguarda apenas as rescisões de contrato de Egídio e Henrique com o Cruzeiro para poder anunciar os dois nomes como reforços para 2020. Com o time na Série B e o teto salarial de R$ 150 mil, a Raposa tenta se livrar de alguns medalhões do elenco.

A intenção é que Egídio e Henrique façam rescisões amigáveis com o Cruzeiro e sigam suas vidas no Fluminense. O lateral-esquerdo não era o plano inicial. Após perder Caio Henrique, o Flu procurou Dodô e Guilherme Arana. Como as negociações são caras e mais difíceis, os cariocas buscaram um novo nome para ocupar a posição.

Já o interesse em Henrique é mais antigo. O volante não participou do treinamento na reapresentação do Cruzeiro na Toca da Raposa nesta segunda-feira (6).