Clubes poderão ceder direitos dos jogos ou fazer a transmissão por conta própria

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C Flamengo e Fluminense se enfrentaram na 6ª rodada da Taça Rio



A final da Taça Rio, que será disputada entre Fluminense e Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, não será transmitida pela televisão. Segundo determinação da juíza Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª Vara do Rio de Janeiro, determinou que a liminar concedida por ela a favor da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), não é válida para os jogos do Rubro-Negro, já que o clube não tinha contrato com a TV Globo. Desta forma, os clubes podem ceder direitos dos jogos ou fazer a transmissão por conta própria.

“A controvérsia instaurada diz respeito tão somente à rescisão contratual, por iniciativa das ora rés, em relação ao contrato firmado com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro – FERJ. Não está em discussão a aplicação da Medida Provisória 984/2020 ao Campeonato Estadual (…). De modo que a liminar não alcança as partidas com participação do Clube de Regatas do Flamengo, já que se limitou a tornar sem efeito a rescisão unilateral de contrato, em que tal clube não figurou como aderente”, escreveu a juíza. O site Globoesporte.com teve acesso à decisão.

Na última quinta-feira, a emissora rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, após quebra de exclusividade prevista no compromisso assinado com a Ferj e 11 das 12 equipes que jogam o estadual.

A federação entrou na Justiça contra a rescisão, e obteve liminar na última sexta-feira para garantir a exibição dos clubes com contrato vigente. Assim, a semifinal entre Fluminense e Botafogo foi transmitida.

Em nota, a Globo confirmou que não exibirá a decisão, e disse que “os clubes estão livres para ceder os direitos sobre seus jogos ou transmiti-los”.

* Com Estadão Conteúdo